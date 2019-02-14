Рост ВВП России ускорится до 2% в годовом выражении во втором полугодии после начала реализации национальных проектов. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Мы видим, что первое полугодие будет слабее. Во втором полугодии мы начнем ускоряться, начнем выходить на уровни около 2%, по году прогноз — 1,3%», — сказал он.

По словам Орешкина, во втором полугодии начнется реализация нацпроектов, и деньги пойдут в регионы.

По данным Росстата, рост ВВП РФ по итогам 2018 года составил 2,3%. В Минэкономразвития заявили, что такой высокий темп роста обусловлен разовыми факторами и не является устойчивым.