Внесенный в конгресс США законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении РФ, не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на текст законопроекта.

«Санкции будут распространяться только на финансовые институты, «оказавшие финансовую или иную поддержку вмешательству» в демократические процессы или выборы за рубежом», — пишет агентство. В предыдущей версии законопроекта говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего ВЭБ, Сбербанк, ВТБ.

Санкции против финансовых институтов должны вступить в силу спустя 90 дней после принятия закона.

Силуанов: Россия подготовила основу для ответа на возможные новые санкции со стороны США Министр финансов также связал подготовку новых ограничений против Москвы с недавним повышением инвестиционного рейтинга страны международными агентствами.

Уточняется также, что ограничения в отношении государственного долга будут касаться только новых выпусков и вступят в силу не позже чем через 60 дней после принятия закона. «Эта мера запретит лицам из США «участвовать в трансакциях, предоставлять финансирование или осуществлять какие-либо иные сделки по российскому суверенному долгу», выпущенному спустя 90 дней после принятия соответствующего законодательства или позже», — добавляет агентство.

Под суверенным долгом подразумеваются «облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов» либо агентами или аффилированными структурами этих учреждений, со сроком погашения более 14 дней.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы — в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за «вмешательство в выборы в США», «злонамеренное влияние в Сирии» и за «агрессию на Украине». Сенаторы в том числе предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.