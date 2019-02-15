В январе возобновился приток иностранного капитала на российские рынки акций и в облигации федерального займа на фоне улучшения внешней конъюнктуры и повышения у инвесторов аппетита к риску. Впервые с июля 2018 года выросла доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии — до 24,4% на конец января, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» , который представил ЦБ.

Сезонного ухудшения ситуации с валютной ликвидностью в декабре 2018 — январе 2019 года не наблюдалось. Возобновление покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила и объявление о проведении отложенных покупок в течение трех лет не оказали заметного влияния на валютный рынок.



Продолжительное снижение стоимости нефти в IV квартале 2018 года и отсутствие торгов на основных мировых площадках способствовали однодневному (25 декабря 2018 года) всплеску волатильности цены краткосрочного нефтяного фьючерса, однако это не имело значимых последствий для стабильности российских финансовых рынков, указывают в ЦБ.

