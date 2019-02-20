Генеральным директором СК «Альянс» 19 февраля назначен Филипп Гронемайер. Он сменит на этой должности Николая Клековкина, возглавлявшего компанию с апреля 2017 года.



Филипп Гронемайер пришел в Группу Allianz в 2004 году на позицию стажера в Австралии. Получил экономическое образование в университетах США и Испании. Затем занимал позицию андеррайтера по индустриальной недвижимости в подразделении Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) в Тихоокеанском регионе, работал в офисе в Сиднее, а позднее в Дубае. Затем был переведен на должность директора департамента по координации андеррайтинга на рынках роста. В этой должности он контролировал бизнес AGCS по страхованию имущества в развивающихся странах Азии, Южной Америки и Восточной Европы из головного офиса AGCS в Мюнхене. В 2016 году он был назначен на должность директора по андеррайтингу Allianz в России.

Клековкин возглавил российскую «дочку» Allianz 17 апреля 2017 года. До этого в 2003 году был генеральным директором группы «Ренессанс Страхование», в 2007-м — генеральным директором СК «Русский Стандарт Страхование», в 2009-м — генеральным директором СК «Цюрих».



Группа Allianz расценивает Россию как стратегически важный рынок и нацелена на стабильный рост во всех ключевых сегментах (страхование жизни, ДМС, а также страхование имущества и ответственности), отмечается в релизе компании.