Бизнес не поддерживает законопроект Минтруда о принудительном взыскании с работодателей долгов по зарплате на основании предписаний трудовой инспекции. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, представляющий работодателей на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает РБК .

Минтруд предлагает наделить трудовые инспекции правом без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания с работодателя начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты. У работодателя сохраняется возможность обжаловать решение трудовой инспекции в суде.

Работодатели понимают свою ответственность за своевременную выплату зарплаты, но вынуждены высказать отрицательное отношение к инициативе Минтруда, сказал Шохин. По его словам, меры ускоренного принудительного взыскания средств для выплаты долгов с зарплаты уже предусмотрены действующим законодательством. Например, решения комиссии по трудовым спорам имеют силу судебных приказов.

«Мы считаем, что нельзя допускать такого безмерного, безграничного расширения поводов для внесудебного списания средств со счетов клиентов банков на основе административных решений, так как это является существенным ограничением предпринимательской деятельности и вмешательством в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов», — заявил глава РСПП.

Кабмин предложил наделить Роструд правом принудительно взыскивать долги по зарплате Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность работодателя за невыплату зарплаты. Прежде чем принимать новые меры, необходимо проанализировать уже действующие и отказаться от неэффективных, сказал Шохин. «Анализ причин невыплаты заработной платы, о чем мы говорили неоднократно, сейчас отсутствует», — указал он.

В то же время профсоюзы законопроект поддержали. «Курс, который взяло правительство этим законопроектом, правильный, и мы его поддерживаем», — заявил на заседании РТК глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила до 26 февраля представить в правительство предложения по проработке механизмов по смягчению административной нагрузки на бизнес.