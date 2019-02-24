Идея об изменении порядка индексации пенсионных накоплений появилась в правительстве на основе многочисленных писем граждан в 2010 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы на канале «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили. Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках изменения пенсионного законодательства, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.

Путин потребовал пересчитать выплаты пенсионерам Индексация пенсии должна производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, отметил президент РФ.

«Норма (пенсионных выплат), которую мы изменим в соответствии с посланием, она была рождена в 2010 году, когда мы после первого кризиса пытались преодолеть высокий уровень бедности. И в 2009-2010 годах были приняты решения о так называемой валоризации пенсионных накоплений и осовременивании советского стажа. Было принято решение, что даже если пенсионер не имеет достаточного стажа, он не должен получать меньше прожиточного минимума», — сказала Голикова.

Она подтвердила, что правительство готовит пересчет пенсий для всех категорий населения, индивидуальный для каждого.

«Да, сейчас будет сделан пересчет. Понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдет полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата (это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее). У них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года, она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума, будет сверху», — пояснила вице-премьер.