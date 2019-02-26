Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) обнаружила в сети Интернет сайт fin-regulator.ru, содержащий ложные сведения. «На портале используются логотип СРО «АФД» и поддельная «лицензия», якобы выданная ЦБ», — говорится в сообщении ассоциации.

Создатели сайта утверждают, что являются «первой нейтральной и независимой организацией по урегулированию споров, которая специализируется на рынке Forex/CFD, цифровых валют и блокчейна». При этом они ссылаются на Ассоциацию форекс-дилеров и FinaCom (The Financial Commission — международная организация, занимающаяся рассмотрением споров на форекс-рынке).

Также ресурс публикует «черный список» форекс-компаний. В числе членов экспертного совета организации указаны начальник департамента срочного рынка Санкт-Петербургской биржи Эдгар Виноградов, члены экспертного совета АФД Анатолий Гавриленко, Денис Горюнов и Артем Кирьянов. Однако на сайте самой АФД в составе экспертного совета указан лишь Анатолий Гавриленко.

Представители ассоциации предупреждают, что сайт fin-regulator.ru не имеет к ней отношения; исходя из размещенной там информации, можно говорить о нарушении законодательства. АФД намерена обратиться с заявлениями в МВД и прокуратуру.



Как сообщили Банки.ру в АФД, на днях ассоциация направила в прокуратуру Москвы перечень из 212 сайтов нелегальных иностранных форекс-брокеров. Список базируется на жалобах, которые СРО «АФД» получала в 2018 году.