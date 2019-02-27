Нордеа Банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. О смене стратегии сообщалось во внутренней рассылке для сотрудников, пишет «Коммерсант».

Глава банка Михаил Поляков уточнил изданию, что на уровне группы разработана стратегия по работе международных подразделений и бизнес-модель по работе с ключевыми сегментами в группе единообразна. Ранее российское подразделение было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, чему способствовала высокая маржа при приемлемом уровне риска. Сейчас ситуация изменилась, и этот сегмент перестал приносить прибыль, отметил Поляков.

Поэтому Нордеа Банк планирует постепенно отказаться от работы с российскими клиентами — он продолжит обслуживать текущих клиентов, но не будет привлекать новых. Основной фокус, как и во всей группе, будет сосредоточен на обслуживании скандинавских клиентов.

Вместе с тем изменение стратегии не означает ухода с российского рынка, подчеркнул Поляков.

Эксперты сходятся во мнении, что снижение процентной маржи не единственная и, возможно, не главная причина, по которой Нордеа Банк сворачивает работу в России. Скорее всего, дело в комплексе причин, считает старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов. К ним он относит возможное сокращение общих страновых лимитов на Россию, ограниченные перспективы развития из-за низкого экономического роста и высокой конкуренции со стороны госбанков за крупных заемщиков и за рублевое фондирование, фактор санкций.

Одной из причин могли быть риски нарушения санкционного режима, соглашается управляющий директор компании «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов. Дополнительным поводом могут быть потенциальные риски, связанные с расследованием использования банка для отмывания денег, указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.