Противостояние между созданной Центробанком системой быстрых платежей (СБП) и сервисом мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка нарастает, пишут «Известия» . По данным издания, подключением к сервису госбанка интересуются еще два крупных банка — Хоум Кредит Банк и «Зенит».

В «Хоум Кредите» заявили, что сроки реализации и прочие параметры проекта в настоящее время оцениваются. Директор по развитию розничного бизнеса банка «Зенит» Михаил Воронько сообщил, что кредитная организация также рассматривает возможность взаимодействия с системой переводов госбанка. Его платформа интересна и сервису электронных платежей «Яндекс.Деньги», рассказали в компании.



В банке «Открытие» газете сообщили, что у них была идея подключиться к системе Сбербанка. По словам замдиректора департамента эквайринга кредитной организации Александра Дынина, в банке изучили технологию и юридические аспекты присоединения к ней, но на настоящий момент не видят для этого возможности, ресурсов и целесообразности. При этом вопрос подключения к СБП Центробанка активно прорабатывается, именно через нее планируется в ближайшее время предоставить клиентам услугу по переводу денег.



Крупнейший госбанк сейчас выступает абсолютным монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%. Однако существенную конкуренцию ему призвана составить СБП — 28 февраля она заработает в полном масштабе. К ней уже готовы подключиться около 100 финансовых организаций.

Крупнейший госбанк отказался подключаться к СБП именно по причине того, что у него есть своя аналогичная платформа. «Нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора», — говорил в Давосе глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас сервис госбанка действует для его клиентов, а также для тех, кто пользуется услугами Тинькофф Банка, Совкомбанка, ретейлера «Связной-Евросеть» и платежного сервиса Web Money.

От растущей конкуренции Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег, уверены эксперты. В дальнейшем, полагают они, нынешнее противостояние может развиваться по различным сценариям: обе системы продолжат существовать параллельно, конкурируя друг с другом, либо найдут точки взаимодействия (например, путем партнерства или же полного объединения).