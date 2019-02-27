Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,68 рубля, курс евро понизился на 14 копеек, до 74,7 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта, подешевевшая во вторник на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets, вернулась к укреплению, отмечают эксперты. От сильного падения рубль сдерживали нефтяные котировки. Во вторник баррель Brent подорожал на 2,2% после падения на 4,4% в понедельник, которое было вызвано твитом президента США Дональда Трампа по поводу высоких цен на нефть.

«Нефть, похоже, оправилась от испугов, вызванных заявлением Трампа, что котировки слишком высоки. Сейчас котировки приближаются к 66 долларам за баррель, а целью среднесрочного движения по-прежнему остается отметка 70», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По его словам, особых поводов для обесценивания российской валюты нет, и пара доллар/рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66.

С ним соглашается аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов: «Позиции рубля с долларом ухудшились, но пока я думаю, что курс доллара останется ниже 66 рублей». Эксперт не ожидает резких движений на рынке, пока не появятся новости по новым санкциям.

В среду в рамках коррекции ожидается снижение курса доллара до 65,5 рубля, в паре евро/рубль возможен откат до 74,6 рубля.