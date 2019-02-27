Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка на уровне «B-(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся». Кроме того, агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Реалист» на уровне «B(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».

Как поясняется в сообщениях АКРА, установление статуса «рейтинг на пересмотре — развивающийся» связано с ожидаемым присоединением банка «Реалист» к БайкалИнвестБанку на горизонте трех месяцев и означает возможность изменения оценки собственной кредитоспособности организаций в ближайшей перспективе (у БайкалИнвестБанка она сейчас находится на уровне «b-», у присоединяемого «Реалиста» — на уровне «b»). До настоящего момента процедуры по реорганизации и объединению кредитных организаций не завершены.

БайкалИнвестБанк осуществляет деятельность преимущественно в Иркутской области и Москве, специализируясь на кредитовании нефинансовых компаний, потребительском кредитовании (кредиты на покупку спецтехники), выдаче банковских гарантий, операциях по покупке/продаже золота и валютно-обменных операциях. Основными акционерами являются Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, которые совместно также владеют банком «Реалист» и группой компаний Merlion, напоминают в АКРА. Банк «Реалист» работает в основном в Москве и специализируется на кредитовании нефинансовых компаний и выдаче банковских гарантий.

Аналитики поясняют, что сохраненный на уровне «В-(RU)» кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной структурой фондирования.

Рейтинг «В(RU)» банка «Реалист» отражает его комфортный запас капитала, адекватную позицию по ликвидности и фондированию в сочетании со слабым бизнес-профилем и удовлетворительной оценкой риск-профиля.



В течение ближайших 90 дней по мере поступления информации об итоговых параметрах сделки по присоединению, а также актуальных сведений о финансовом состоянии и стратегических планах объединенного банка АКРА планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу.