Риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, пишут «Известия» со ссылкой на последний мониторинг Министерства труда. Также увольнения грозят тем, кто занят в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек.



По данным мониторинга на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).



Выше всего риск увольнения — в сфере автомобилестроения: работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тыс. человек. За ними следуют занятые в транспортных компаниях (23,4 тыс. человек) и сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс. человек).

В последнем мониторинге Минтруда также указано, что вероятность потерять работу высока в сферах производства электрооборудования (под сокращения могут попасть 14,8 тыс. человек), производства машин и оборудования (11,1 тыс. человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тыс.), производства стройматериалов (6,4 тыс.).



Эксперты считают, что высокая вероятность сокращений, например, в сфере автомобилестроения связана с тем, что некоторые заводы планируют приостановить производство. Рынок авто перенасыщен, а спросом пользуются лишь достаточно дорогие машины — стоимостью от 1,5 млн рублей и более, пояснил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

Аналогичная ситуация складывается и в сфере производства электрооборудования. «Понятен риск сокращений сотрудников банков: ЦБ продолжает чистку этого рынка, многие кредитные организации лишаются лицензий, а сотрудники — работы», — говорит эксперт.

Ранее представители «Университета сингулярности» заявляли, что продавцы и водители — одни из самых быстро роботизируемых специальностей в мире, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать их исчезновения. Под возможное вытеснение роботами попадают профессии со средним уровнем квалификации, то есть те, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык.

