Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 65,91 рубля, на 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 15,1 тыс. сделок на сумму порядка 1,49 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,69—65,99 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 74,99 рубля, поднявшись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,4 тыс. сделок примерно на 336,7 млн евро по курсам от 74,84 до 75,07 рубля за евро.

«Рубль тоже занят консолидацией. Доллар США стабилен возле 65,84 рубля, диапазон движений тут на ближайшее время — 65,7—66,1 рубля. Евро проявляет более активную динамику, но и здесь нет особенного простора для колебаний, те же рамки 74,7—75,35 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.