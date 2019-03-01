Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта».

Минимальная сумма первоначального и дополнительного взносов — 10 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Доходность вложения составляет 8% годовых. Пополнение возможно в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Автоматическое продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении договора пересчет процентов происходит по ставке вклада до востребования», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

Оформить вклад можно по 31 марта.