Правительство России выдвинуло в наблюдательный совет ВТБ девять представителей, включая главу ВТБ Андрея Костина, зампреда ЦБ Владимира Чистюхина и первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова, следует из распоряжения Кабмина.



Среди кандидатов также указаны ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Дубинин, член консультационного совета ВТБ Игорь Репин, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо Де Сильги, а также исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Ариф оглы Мовсумов.