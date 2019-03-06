Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2018 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6%, до 19,72 млрд рублей (с 20,255 млрд рублей в 2017 году), следует из отчетности торговой площадки по МСФО.



Базовая прибыль на одну акцию уменьшилась на 2,8%, до 8,76 рубля. Комиссионные доходы увеличились на 11,5%, до рекордного уровня в 23,6 млрд рублей, чистые процентные доходы (без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля) сократились на 2,9%, до 15,8 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA составил в прошлом году 28,7 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA оказалась на высоком для сектора уровне в 71,9%. Операционные расходы выросли на 7,6%, операционные расходы без учета амортизационных начислений повысились на 6,1%.



По словам председателя правления Мосбиржи Александра Афанасьева, объемы торгов в 2018 году значительно выросли практически на всех рынках площадки, и компания обновила рекорд по размеру годового комиссионного дохода. С начала 2018-го число брокерских счетов физлиц выросло более чем на 800 тыс. — до 2,12 млн на текущий момент.

«Самый высокий рост комиссионного дохода в 2018 году показали рынок акций (+20%), срочный (+15,3%) и денежный (+13,1%) рынки, обеспечившие увеличение годового темпа роста. Доля комиссионного дохода в операционных доходах достигла 59,3% в 2018 году и 62,8% в четвертом квартале 2018 года», — прокомментировал финансовый директор Мосбиржи Максим Лапин.

