Клиенты банка «Фридом Финанс» с 7 марта получили возможность активировать мультивалютную карту на сайте кредитной организации, сообщили в банке.

«С 7 марта банк «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам возможность активации мультивалютной карты на официальном сайте Банка: www.bankffin.ru . Процесс максимально безопасен и занимает всего несколько секунд», — говорится в сообщении.

Для активации карты необходимо ввести номер мобильного телефона и последние четыре цифры номера карты клиента. Далее клиент получит на мобильный телефон СМС-сообщение с кодом для активации карты. Его необходимо ввести в специальное поле, после чего операцию можно считать завершенной.

Временных ограничений по активации карты нет. После активации карты клиент может в телефонном режиме установить ПИН-код.