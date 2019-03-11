Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,21 рубля, курс евро повысился на 25 копеек, до 74,39 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Торги по рублевым парам открылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 66—67 рублей, полагает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Пара евро/рубль снова останется в коридоре 74—75 рублей, прогнозирует эксперт.

На рынке Forex в пятницу пара доллар/рубль падала до отметки 66,5, но, как и другие активы, сейчас она находится в районе закрытия четверга, вблизи 66,3, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Если евро предпримет попытку восстановления к доллару, рубль постарается вновь уйти в привычный для последнего времени диапазон 65,5—66», — считает Антонов.

