Банк России ожидает ускорения темпов экономического роста в России во втором полугодии 2019-го, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в рамках форума «Неделя российского бизнеса» при поддержке РСПП.



«Пока нет оснований не считать, что во второй половине года, когда заработают и фискальные меры, экономический рост вновь начнет ускоряться, как мы и прогнозировали ранее», — сказала представитель Банка России. Она, однако, уточнила, что в ближайшее время возможно замедление показателей.

«Что касается экономического роста, то здесь пока прогнозируемо некоторое небольшое замедление, оценок окончательных еще пока нет. Но ситуация прогнозируема и подконтрольна, связана прежде всего с внутренними факторами и некоторыми внешними факторами», — пояснила Юдаева.