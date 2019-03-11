БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера», которая распространяется на покупку новых автомобилей BMW. Минимальная ставка была снижена на 2,6 процентного пункта и теперь находится в диапазоне от 5,4% до 13,5% годовых (зависит от первоначального взноса, срока кредита и подтверждения дохода).

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости приобретаемого ТС, но может быть снижен до 10% при покупке каско по программе «BMW Страхование». Сумма кредита варьируется от 200 тыс. до 8,5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до пяти лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Следует обратить внимание, что процентная ставка по кредиту в 5,4% годовых действует при первоначальном взносе 65% от стоимости автомобиля и сроке кредита 12 месяцев», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.