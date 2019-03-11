Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск снизился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,02 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 15,8 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,96—66,33 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,08 рубля, опустившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,4 тыс. сделок примерно на 389,1 млн евро по курсам от 74,08 до 74,72 рубля за евро.

«Рубль неплохо укрепился сегодня в паре с долларом. Американская валюта к вечеру спустилась к 66 рублям, ближайшая поддержка стоит на уровне 65,85 рубля, под ней — 65,65 рубля. В таком снижении нет никакого риска, потому что среднесрочно пара доллар/рубль все равно никуда не движется. Евро/рубль во второй половине дня консолидируется в пределах 74,1—74,75 рубля, которые останутся актуальными и на завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.