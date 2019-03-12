Предложенный правительством РФ механизм «регуляторной гильотины» может оказаться неэффективным, его запуск может затянуться на многие годы, проще заново сформировать новые стандарты и регуляторные требования в некоторых отраслях экономики. Об этом говорится в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей о контрольно-надзорной деятельности, представленном на Неделе российского бизнеса.

Его авторы отмечают, что требований к бизнесу очень много и их последовательный пересмотр «норма за нормой» растянет эту работу на многие годы. «Более реалистично сразу приступить к написанию новых стандартов в отраслях, отличающихся устаревшим, избыточным или чрезмерно «предписывающим» регулированием. Новая нормативная база должна быть более краткой и менее директивной (устанавливать требования не к процессу деятельности, а к ее безопасному результату), а также основана на анализе содержания национального регулирования с лучшими международными регуляторными практиками», — говорится в докладе.

Бизнес предлагает развивать механизмы гибкого нормирования: давать возможность предпринимателям отступать от требований отдельных актов, если они по специально установленной процедуре смогли обосновать безопасность своей деятельности посредством собственных внедренных технологий и решений.

Кабмин намерен до февраля 2020-го завершить работу по «регуляторной гильотине» Данный механизм предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований.

Как отмечается в докладе, на данный момент такая возможность есть в сфере промышленной безопасности и пожарной безопасности. «Предлагается предусмотреть ее и в других областях (например, по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил). При этом решения, обосновывающие безопасность деятельности не по типовым правилам, должны быть доступны для общего доступа для обеспечения возможности их тиражирования иными компаниями. Данная мера может реализовываться в рамках проекта «регуляторной гильотины», так как она тоже направлена на снижение количества обязательных требований», — указали в РСПП.

Предприниматели также считают необходимым добиться на практике применения запрета на проведение проверки требований советских актов. «Следует четко обозначить позицию регулятора (в том числе перед своими территориальными органами) о недопустимости нарушения данного требования при организации и проведении проверок. Органы прокуратуры предлагается ориентировать на проверку законности применения контролерами актов советского периода», — говорится в докладе.