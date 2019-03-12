ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает смартфоны Samsung в лизинг в рамках фирменной программы производителя Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, в 15 магазинах «Билайн» в Москве, а также в магазинах в Барнауле и Владивостоке, указано в релизе сотового оператора.

В рамках программы можно уже сейчас приобрести флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.

Оформить договор можно из дома: для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина «Билайн», выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который потом вместе с паспортом надо будет предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет СМС-код для подтверждения факта выдачи смартфона.

Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care + на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.

По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа предусматривает также возможность раннего обмена — через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3,9 тыс. рублей.

Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.

В компании напоминают, что приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине «Билайн» можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.

Партнером программы выступает ООО «Форвард Лизинг».

Перечень магазинов «Билайн», где действует программа Samsung Forward:

  • Москва, 2-я Владимирская ул., д. 36;
  • Москва, Открытое ш., д. 9, к. 1;
  • Москва, Снежная ул., д. 27;
  • Москва, Тверская ул., д. 6, стр. 1;
  • Москва, Профсоюзная ул., д. 61а;
  • Москва, Новокосинская ул., д. 32а, к. 1;
  • Москва, Рязанский пр-т, д. 75, к. 2;
  • Москва, Рязанский пр-т, д. 46, к. 3;
  • Москва, Зеленый пр-т, д. 54а (ТЦ «Меркурий», 1-й эт.);
  • Москва, пр-т Андропова, вл. 25В, стр. 2;
  • Москва, Профсоюзная ул., д. 56;
  • Москва, Ярцевская ул, д. 25а;
  • Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 7 (ТЦ «Жулебино»);
  • Москва, ул. Грекова, д. 8;
  • Москва, Краснопролетарская ул., д. 4;
  • Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 260 (ТЦ «Бум»);
  • Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 42а.
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