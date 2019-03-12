Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,69 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 16,9 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,65—65,9 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,06 рубля, опустившись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,9 тыс. сделок примерно на 677,1 млн евро по курсам от 73,99 до 74,22 рубля за евро.

«Рубль во вторник неплохо укрепился в паре с долларом за счет отступления американской валюты на мировой арене и роста нефтяных котировок. Доллар вернулся к 65,7 рубля, есть шанс сползания в область 65,5 рубля. Откуда снова начнутся робкие и неуверенные покупки американской валюты по принципу «шаг вперед — два назад». Краткосрочный диапазон движения пары доллар/рубль составляет 65,65—66, евро/рубль —73,95—74,55 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.