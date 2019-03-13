Из-за санкций российская экономика получила от банков западных стран на 700 млн долларов меньше инвестиций в расчете на квартал, чем от банков тех государств, которые не вводили санкции, подсчитали руководитель Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Икка Корхонен и экономист института Киммо Коскинен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию их исследования.



За период с середины 2014 года по конец 2017-го сумма относительных потерь иностранных банковских инвестиций в Россию составляет почти 10 млрд долларов, сказал изданию Корхонен.

Экономисты использовали данные Банка международных расчетов (BIS) о ежеквартальной динамике долговых требований (по ценным бумагам и кредитам) иностранных банков к резидентам России. Выборка состоит из 32 юрисдикций, из которых 19 (европейские страны, США, Канада и Австралия) ввели в отношении России схожие санкционные режимы, включая секторальные санкции против российских банков и энергетических компаний.

После ввода в 2014 году санкций уменьшились инвестиции в Россию из всех стран, отметили финские экономисты. Однако сильнее сократились инвестиции из тех, которые ввели против России санкции, ограничившие финансирование российских компаний.

По данным BIS, со II квартала 2014 года, когда были введены первые санкции, по конец III квартала 2018-го (последние доступные данные) долговые активы иностранных банков в России сократились на 84,3 млрд долларов. 86% этой суммы (72,7 млрд долларов) пришлось на банки 19 стран, которые ввели санкции, подсчитал РБК.

«Из тех данных, что нам доступны, авторы выбрали очень хорошие», — прокомментировала РБК научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. Они использовали двусторонние данные о банковских инвестициях со стороны государств, которые ввели санкции, и государств, которые их не вводили, что лучше позволяет сказать о воздействии санкций, чем данные платежного баланса. Исследователи также учли воздействие нефтяных цен, поскольку их падение, вероятно, также уменьшило иностранные инвестиции в Россию независимо от санкций, добавила она.