Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 65,61 рубля, курс евро повысился на 3 копейки, до 74,09 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта в паре с долларом попробует уйти ниже 65,5, но поводов для пробития отметки 65 нет, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что из диапазона 65—65,5 пара доллар/рубль многократно разворачивалась вверх с октября прошлого года.

Вялое поведение нефтяных котировок утром не дает больших надежд на продолжение роста рубля, согласен аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб: нефть торгуется чуть выше значений вчерашнего вечера, вблизи 66,8 доллара за баррель Brent.

«Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет 66,2—67,5 доллара за баррель», — комментирует эксперт.

Он ожидает нейтрального начала торгов вблизи уровней вчерашнего закрытия. «Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65—66,3 рубля, для европейской валюты — 73,3—74,8 рубля», — прогнозирует аналитик.