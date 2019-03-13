Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Европейская валюта в ходе торгов опускалась до 73,88 рубля — минимума за 2019 год, а также с августа 2018 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск снизился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,47 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 14,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,33—65,66 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,03 рубля, опустившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8 тыс. сделок примерно на 501,8 млн евро по курсам от 73,88 до 74,13 рубля за евро.

«К вечеру покупки на рынке нефти набирают обороты, баррель Brent дорожает на 1% и торгуется по 67,27 доллара. Тут остается в силе «боковик» 64,49—67,78 доллара, и пока его границы не будут пробиты, воздержимся от далеко идущих выводов. Однако нефтяной позитив и успехи Минфина по привлечению денег путем продажи ОФЗ поддерживают позиции российской валюты. Доллар США к вечеру снизился до 65,47 рубля, промежуточная цель реализована, не исключено дополнительное ослабление к 65,15 рубля. Краткосрочный диапазон колебаний в паре доллар/рубль составляет 65,2—65,85, евро/рубль — 73,85—74,45», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.