Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 65,44 рубля, курс евро понизился на 7 копеек, до 74,03 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта уступает доллару в начале торгов, однако в течение дня может попытаться протестировать отметку 65, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Рубль прочно укрепился в зоне 65—65,5 рубля за доллар, из которой он неоднократно с октября прошлого года выстреливал вверх как пробка из бутылки. Однако сейчас открывать лонги по паре доллар/рубль опасно. Все уровни когда-нибудь пробиваются. И вполне возможно, что отметка 65 может не устоять в этот раз», — комментирует эксперт.

По его словам, рубль чувствует себя очень сильно прежде всего на хорошем платежном балансе страны и снижении санкционных страхов. «А вчера поддержку российская валюта получила от рекордного объема размещения ОФЗ на аукционе Минфина, что подтверждает наличие спроса со стороны нерезидентов на рублевые обязательства», — добавляет аналитик.

Если отметка 65 будет пробита вниз, рубль быстро может уйти в район 64 хотя бы на закрытии шортов по паре доллар/рубль, допускает Антонов.