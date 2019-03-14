Решение о передаче доли ВТБ в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу принято правительством, передача может состояться в ближайшие дни и, скорее всего, на безвозмездной основе. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП.

ВТБ и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants владеют 25% плюс одной акцией в попавшем под санкции США Еврофинанс Моснарбанке.

«Сейчас есть решение правительства, оно уже принято о том, что мы свою долю передаем правительству в фонд имущества. Думаю, скорее всего, на безвозмездной основе... Оно принято, это решение первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым, одобрено это решение. Оно еще до санкций было нами внесено и одобрено... Я думаю, что в ближайшие дни — там нужно решение ФАС, ЦБ, но это дело дней», — сказал он.

Костин добавил, что ВТБ пытался продать долю в банке на коммерческой основе. По его словам, ранее было принято решение, что «правительство выкупит эти доли, банк будет действительно государственный». «Но это решение не было реализовано», — сказал он.