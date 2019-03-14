ВТБ направил миноритариям банка «Возрождение» требование о выкупе у них акций финучреждения по цене 481,68 рубля за бумагу, следует из материалов «Возрождения».

Сейчас ВТБ контролирует 96,3% банка «Возрождение».

«Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 96,3% (22 869 815 обыкновенных бездокументарных именных акций)... Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 481 (четыреста восемьдесят один) рубль 68 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию банка «Возрождение» (ПАО)», — отмечается в документе.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен через 46 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг.

В октябре ВТБ закрыл сделку с кипрским фондом Bonum Capital по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Завершить интеграцию банков планируется к 2020 году.