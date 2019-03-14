Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,48 рубля. С начала торговой сессии было проведено 14,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,96 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,32—65,6 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,01, опустившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,3 тыс. сделок примерно на 481,4 млн евро по курсам от 73,88 до 74,12 рубля за евро.

«Российский рубль весь день почти не шевелился в парах с иностранными валютами. Доллар США второй день не отходит далеко от отметки 65,45 рубля, коридор колебаний тут остается прежним — 65,1—65,85 (рубля за доллар)», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.