Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 65,49 рубля, курс евро повысился на 5 копеек, до 74,12 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта в паре с долларом продолжает оставаться в диапазоне 65—65,5, откуда его много раз выкидывало вверх с октября прошлого года, замечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Все говорит о том, что вероятность пробития отметки 65 растет, но для этого нужны весомые поводы. Вряд ли у рубля сегодня хватит сил на такое значимое действие», — сомневается эксперт.

Умеренный утренний рост нефтяных котировок может поддержать рубль на открытии торгов, считает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. В четверг в ходе торгов котировки нефти обновили четырехмесячные максимумы, однако завершили день небольшим снижением, напоминает он. Утром в пятницу нефть торгуется в боковике с еле заметным повышением вблизи 67,1 доллара за баррель Brent.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара, по прогнозу эксперта, составляет 64,9—66,2 рубля, для европейской валюты — 73,3—74,8 рубля.