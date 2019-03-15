Попавший под американские санкции российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк сохранит доступ на рынки биржи, но с ограничениями на валютные операции, сообщила Московская биржа.

США с 11 марта ввели санкции в отношении Еврофинанс Моснарбанка из-за его связей с нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), контролируемой властями Венесуэлы, сообщил в понедельник американский Минфин.

Позднее Еврофинанс Моснарбанк сообщил, что в связи с его включением в список OFAC с 11 марта он не проводит платежи в долларах США.

Банк является активным участником торгов валютного рынка Мосбиржи, в феврале он занимал 18-е место по торговому обороту свопами на пару доллар/рубль.

Еврофинанс Моснарбанк из-за санкций с 11 марта прекратил проводить платежи в долларах Ранее банк сообщил, что приостановил обслуживание карт платежных систем Visa и Mastercard.

«Принимая решение о допуске участников, биржа руководствуется действующим российским законодательством. Банк не имеет допущенных ценных бумаг на бирже, сохранит доступ на рынки Московской биржи с ограничениями на валютные операции», — сообщила пресс-служба Мосбиржи в ответ на запрос Reuters.

Позднее источник, близкий к бирже, пояснил Reuters, почему площадка сообщила об ограничении операций. «Биржа не ограничивала счета или активы Еврофинанс Моснарбанка, но по сделкам, которые банк может заключать на торговой площадке, расчеты в иностранной валюте исключены, поскольку существует вероятность блокировки внешних платежей со стороны иностранных банков», — сказал Reuters источник.

Блокировка долларовых платежей произойдет иностранными банками, соблюдающими требования OFAC.