Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,08 рубля, что на 43 копейки ниже уровня закрытия торгов четверга. Евро на тот же момент времени стоил 73,71 рубля (минус почти 37 копеек).

С начала дня было проведено порядка 19,4 тыс. сделок с долларом на общую сумму более 2 млрд долларов и около 7,9 тыс. сделок с евро на 442 млн евро.

Диапазоны котировок составили 65,05—65,51 рубля за доллар и 73,67—74,14 рубля за евро.



«Сегодня рублю удалось проигнорировать снижение рынка энергоносителей. При этом российскую валюту поддерживает приближение налоговых выплат», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, с учетом подготовки экспортеров к налоговому периоду, в случае если в рамках следующей недели будет наблюдаться возобновление позитивной динамики, доллар может протестировать уровень 65 рублей, выступающий ближайшей поддержкой.

«При текущих уровнях рынка энергоносителей, на наш взгляд, фундаментально обоснованным для американской валюты видится диапазон 63—64 рубля за доллар», — указывает Зварич.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, констатируя сегодняшний рост курса рубля, отмечает, что по-прежнему не ожидает дальнейшего укрепления российской валюты в отсутствие сильных триггеров. «На следующей неделе диапазон по курсу доллара 65—66,5 рубля за доллар сохраняется. По курсу евро остается актуальным диапазон 73—75 рублей», — прогнозирует эксперт.