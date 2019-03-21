Пользователи жалуются на сбои в работе сервисов «Яндекса», свидетельствуют данные сервиса Downdetector.



На проблемы с «Яндекс.Деньгами» указывали 19% пользователей, еще 30% претензий касались работы электронной почты. О сбоях при работе с сайтом сообщали 50% пользователей.

Помимо этого, пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов «Яндекс.Такси», «Яндекс.Дзен», каршеринга «Яндекс.Драйв» и музыкального сервиса «Яндекс.Музыка». Также сообщалось и о сбоях в работе умной колонки «Яндекса» Irbis A.

Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе «Яндекса».

При этом в пресс-службе «Яндекс.Денег» опровергли информацию о сбоях в работе сервиса. «Кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса» не затронули «Яндекс.Деньги», — сказали в пресс-службе.