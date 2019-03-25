Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс», миноритарного акционера банка «Восточный», об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Объявляется перерыв в судебном заседании до 1 апреля 2019 года, ходатайство будет рассмотрено на предварительном судебном заседании в 13:15 (7:15 мск)», — сказала судья.

Представители компании Evision Holdings Ltd. выступили в суде с ходатайством объявить перерыв по рассмотрению требований «Финвижн холдингс», потому что они получили из Лондона, где между сторонами длится около года судебный спор, документ, который, как утверждает ответчик, запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.

Компания Аветисяна просит суд арестовать 9,99% принадлежащих Baring ​акций ​«Восточного» Рассмотрение заявления назначено на 25 марта.

«Наш тот иск (в Лондоне) исключает удовлетворение сегодняшнего иска, потому что он подан с требованием о признании опциона не вступившим в силу», — прокомментировал журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, который в понедельник представлял кипрскую Evison Holdings Ltd.

Представитель «Финвижн холдингс» в судебном заседании возразил, что «равный не может запрещать равному», заметив, что ответчик прибегает к «процессуальной спекуляции». Суд, принимая решение объявить перерыв, учел, что старт эмиссии будет дан в июне, напомнив участникам спора, что не нужно прибегать к «процессуальным злоупотреблениям».

«Речь идет о корпоративном конфликте между компанией «Финвижн» и компанией Evison по поводу слияния Юниаструм Банка с банком «Восточный». Неполучение акций — один из элементов этого конфликта, но главным образом сегодняшнее дело — это попытка оппонентов избежать негативных последствий проигрыша дела в Лондонском международном третейском суде», — сказал журналистам Савочкин. Он также считает, что поданный к ним иск — «попытка избежать развития дела как неблагоприятного» для «Финвижн холдингс».