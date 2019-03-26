Бывшему министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положении и мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, следователи и оперативники ФСБ проводят обыски и допросы по уголовному делу в отношении Абызова.

«Непосредственно с Абызовым проводятся следственные действия, включающие в себя обыски и его допрос в качестве подозреваемого. Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду или четверг», — сказал источник агентства.

Он добавил, что Абызову вменяется ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов похитил у данных компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.



Источник отметил, что сейчас по уголовному делу ведутся активные следственные действия. «Устанавливается вся цепочка хищений и вывода 4 миллиардов рублей. В связи с этим в уголовном деле могут появиться другие фигуранты, будут устанавливаться иные эпизоды противоправной деятельности», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причастность Абызова к хищению и созданию организованного преступного сообщества подтверждается материалами дела, включая показания свидетелей.

Как позже во вторник сообщило информагентство РБК со ссылкой на адвоката Абызова Александра Асниса, экс-министр «открытого правительства» «категорически не признает» себя виновным. Суд будет рассматривать меру пресечения для Абызова 27 марта, уточнил защитник.

