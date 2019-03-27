Минфин России в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Спрос на облигации превысил предложение, свидетельствуют итоги аукционов.



Сначала инвесторам были предложены ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 21,403 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,73% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 8,09% годовых и содержит премию за первичное размещение в размере 10 базисных пунктов к кривой обращающихся бумаг.

Средневзвешенная цена составила 97,8046% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,08% годовых. Спрос составил 43,836 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

«Более высокую премию по сравнению с размещением высоколиквидных выпусков Минфин давал и на прошлой неделе при размещении ОФЗ 26226 (7,5 года), данный выпуск на вторичном рынке торгуется с апсайдом 10 базисных пунктов к суверенной кривой. Новые выпуски хоть и менее ликвидны, но могут быть интересны инвесторам, заинтересованным в повышении доходности своих портфелей», — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Позже в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 35,925 млрд рублей при спросе в 41,521 млрд рублей. Цена отсечения составила 91,41% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,32% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,5484% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,3% годовых.

«Спрос на десятилетний выпуск ОФЗ 26224 также был высоким. Премия к вторичному рынку — 4 б. п., что соответствует ранее заявленной стратегии ведомства», — отмечает эксперт.



Спрос на гособлигации срочностью пять — десять лет сохраняется высоким, констатирует Монастыршин. «Итоги размещения гособлигаций в среду продемонстрировали сохранение высокого интереса инвесторов. По итогам первого квартала Минфин разместил ОФЗ на 514 миллиардов рублей, перевыполнив план (450 миллиардов рублей). В то же время чистые заимствования с учетом погашения бумаг на 150 миллиардов рублей составляют 364 миллиарда рублей и выглядят уже не столь внушительными», — резюмирует аналитик.