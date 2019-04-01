Банк России 1 апреля выпускает в обращение памятные серебряные монеты, посвященные подмосковному музею-усадьбе «Архангельское», сообщает пресс-служба регулятора.

В серии «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» выпущены монеты номиналом 3 и 25 рублей.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение южного фасада дворца в Архангельском; на фоне дерева — рельефное изображение скульптуры «Венера с голубками», украшающей лестницу между террасами.



На обороте 25-рублевой монеты изображены южный фасад дворца и парковая скульптура «Артемида с ланью».



Тираж монеты номиналом 3 рубля — 3 тыс. штук, номиналом 25 рублей — 1,5 тыс. штук.