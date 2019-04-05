Доходы вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, согласно которым он назван самым богатым членом правительства, сформированы за счет продажи недвижимого имущества и ценных бумаг. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышев.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Трутнев, декларирующий свои доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента. Согласно итогам декларационной кампании за 2018 год, Трутнев заработал в прошлом году 538 млн рублей.

Юрий Трутнев может быть признан самым состоятельным членом правительства Трутнев заработал в прошлом году 538 млн рублей.

«Основные доходы в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг», — сказал Чернышев.

