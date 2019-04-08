Центральный банк России сообщил об устранении сбоя в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России сообщает, что с 23:00 мск сервисы Системы быстрых платежей предоставляются в полном объеме, система работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее, в воскресенье, 7 апреля, регулятор сообщил, что в СБП произошел сбой.

Банк России сообщил о сбое в Системе быстрых платежей​ О полном восстановлении работы сервисов Системы быстрых платежей регулятор сообщит дополнительно.

С 28 февраля для клиентов ряда банков стала доступна СБП. С помощью этого сервиса можно мгновенно по номеру телефона переводить деньги из банка в банк. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России, операционным платежным и клиринговым центром — НСПК.