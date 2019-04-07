В Системе быстрых платежей произошел сбой, сообщили в пресс-службе Центробанка.



«Банк России информирует, что 7 апреля 2019 года с 6:40 мск наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Технические проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов», — отмечается в заявлении.

О полном восстановлении работы сервисов СБП регулятор сообщит дополнительно.

С 28 февраля для клиентов ряда банков стала доступна СБП. С помощью этого сервиса можно мгновенно по номеру телефона переводить деньги из банка в банк. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России, операционным платежным и клиринговым центром — НСПК.

