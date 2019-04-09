Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) получили от ЦБ полномочия по обязательной аккредитации программ, с помощью которых клиентам предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В соответствии с переданными полномочиями НАУФОР и НФА будут принимать решения об аккредитации программ, отказе в аккредитации или о ее отзыве в случае выявления несоответствия функционирования аккредитованной программы описанному механизму ее работы или в случае выявления в документах, поданных для аккредитации, недостоверных сведений.

Желающие аккредитовать программу могут подавать документы в саморегулируемую организацию в соответствии с указанием Банка России.

Как напоминают в ЦБ, в конце 2018 года вступил в силу закон об инвестиционных советниках, согласно которому осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют определенным критериям и, главное, включены в специальный реестр Банка России. Инвестиционные советники, которые используют программы автоконсультирования или программы автоследования для предоставления рекомендаций, обязаны аккредитовать эти программы.



В конце февраля ЦБ зарегистрировал НФА и НАУФОР в качестве саморегулируемых организаций инвестиционных советников.