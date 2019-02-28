Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) зарегистрированы в качестве саморегулируемых организаций инвестиционных советников, следует из уведомлений на сайте ЦБ.

«Банк России 28 февраля 2019 года принял решение о внесении сведений о саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности инвестиционных советников», — говорится в первом сообщении. Аналогичное сообщение опубликовано в отношении НАУФОР, которая также базируется в Москве.

В последней версии реестра СРО в сфере финансового рынка (на 22 февраля этого года) саморегулируемых организаций с таким профилем нет. При этом Национальная финансовая ассоциация уже включена в реестр в качестве одной из СРО для брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, специализированных депозитариев (членами СРО «НФА» по одному из этих направлений или по нескольким направлениям сразу являются на указанную дату 219 организаций), НАУФОР — в качестве СРО для брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, а также акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестфондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ (476 участников).

В едином реестре инвестиционных советников , который также ведет ЦБ, по состоянию на 22 февраля значится 31 организация, включая ряд банков (в середине февраля сообщалось о десяти).

