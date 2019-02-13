Статус инвестиционного советника получили 30 компаний, в том числе десять банков, следует из материалов ЦБ. Соответствующий статус получили, в частности, ВТБ, Sberbank CIB, Райффайзенбанк, Citi, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и другие.

«Несмотря на определенный рост бумажной работы для банков, связанный с предписаниями закона «О рынке ценных бумаг», согласование Банком России списка банков, обладающих статусом инвестсоветников, — это хорошо», — прокомментировала ТАСС управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение Райффайзенбанка по работе с состоятельными клиентами) Светлана Григорян.

В декабре 2018 года вступили в силу поправки к законам «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», которые узаконили новую профессию — инвестиционных советников. Финансовые консультанты должны помогать клиенту составлять персональный план вложений в зависимости от степени риска и предпочтений клиента, они также будут нести ответственность за убытки, понесенные клиентом в результате некомпетентной или необоснованной рекомендации.

Инвестиционным консультантом может быть юридическое или физическое лицо. Предоставлять такие услуги смогут только инвестсоветники из реестра, который будет составлять ЦБ.

При этом участники рынка отмечали, что требования закона о финансовом консультировании приведут к удорожанию стоимости услуг независимых консультантов из-за дополнительного регулирования и затрат, так как часть услуг будет облагаться НДС.

По словам Григорян, на компаниях-посредниках, которые занимаются в основном перепродажей чужих инструментов, действие закона отразится либо в сокращении их маржи, либо в увеличении стоимости их услуг для клиентов. «Это на руку крупным и честным игрокам финансового рынка, поскольку ведет к справедливой конкуренции. А для рынка это всегда хорошо», — добавила Григорян.