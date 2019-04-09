Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы разработали и намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий налоговые льготы в связи с предоставлением заемщикам ипотечных каникул. Об этом сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента.

В ходе дополнительной экспертизы законопроекта было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе ипотечных каникул, в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ в 35%.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах Ипотечные каникулы продлятся до полугода.

«В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками», — говорится в пояснительной записке, находящейся в распоряжении ТАСС.

В связи с этим предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул.