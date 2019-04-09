В Госдуму РФ внесен законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать физическим лицам займы под залог жилья.

Авторами документа выступают депутаты Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, а также сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Для предотвращения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений разработчики законопроекта предлагают установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения.

Кроме того, предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем. Это нужно, как отмечается в пояснительной записке, чтобы пресечь мошенничество, в том числе получение займов неустановленными лицами с использованием чужих паспортных данных.

Набиуллина и Матвиенко предложили запретить МФО выдавать кредиты под залог жилья Кроме того, ЦБ предлагает повысить ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность.

Для того чтобы не допустить на финрынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями, предлагается ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний.

Так, законопроектом предлагается установить требование к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн рублей. Сейчас он составляет 10 тыс. рублей. Помимо этого, предлагается увеличить до 3 млн рублей минимальную сумму займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физлица.