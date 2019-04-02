Банк России считает правильным запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог недвижимости для предотвращения мошенничеств, заявила в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

После выступления Набиуллиной спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья. При этом она обратилась к профильным комитетам с просьбой безотлагательно приступить к выработке соответствующего законопроекта.

Кроме того, ЦБ предлагает повысить ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность — поднять штрафы с 500 тыс. рублей до 2 млн, ввести уголовную ответственность для черных коллекторов и нелегальных кредиторов.

Также ЦБ рассчитывает на то, что законодатели доверят регулятору право блокировать сайты нелегальных кредиторов. Чтобы решить проблему займов, взятых на подставных лиц, ЦБ считает необходимым обязать МФО идентифицировать заемщиков с помощью государственных баз данных, в том числе Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы.