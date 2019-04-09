Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск повысился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,855 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 20,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,635—64,955 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,1425 рубля, уменьшившись на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,3 тыс. сделок примерно на 499,4 млн евро по курсам от 72,88 до 73,2 рубля за евро.

Рубль консолидировался по отношению к основным мировым валютам, несмотря на коррекционное снижение на рынке энергоносителей, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, активность «быков» в американской валюте сдерживают два фактора, которые не позволяют им отыгрывать коррекцию на рынке энергоносителей.

«Первым из них выступает некоторая фундаментальная недооцененность российской валюты. Вторым — ожидание начала подготовки экспортеров к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке и создаст определенное давление на доллар», — поясняет эксперт.

В сложившихся обстоятельствах, резюмирует он, в ближайшее время американская валюта может активнее отыгрывать рост цен на нефть, нежели их снижение, что в итоге приведет к дальнейшему ее отступлению от уровня 65 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением.