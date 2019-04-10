На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора в ближайшие несколько лет, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на выездном совещании, посвященном закону о самозанятых, в Калужской области, сообщает РБК .

«Сегодня большая часть, 8—10 миллионов человек (имеются в виду граждане России, которые работают самостоятельно, но необязательно зарегистрированы в качестве самозанятых. — Прим. ред.) работают без всяких надзоров. Нас что беспокоит здесь? Беспокоит, что каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», — сказал Силуанов.

При этом, по его словам, освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.

Также Силуанов заявил, что банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов.

Как заявила ранее глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова на заседании круглого стола в Совете Федерации, число граждан, получивших статус самозанятых в России с начала текущего года, достигло 60 тыс. человек.